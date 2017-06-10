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    Матч отбора к ЧМ между сборными Боснии и Греции завершился дракой

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    Драка началась с конфликта боснийского форварда Эдино Джеко со своим одноклубником по итальянской "Роме" греческим защитником Костасом Маноласом.
    Матч отбора к ЧМ между сборными Боснии и Греции завершился дракой
    Кадр из видео канала BalkanSportsNews на Youtube

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Прошедший матч отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции по футболу закончился дракой, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football Italia.

    Защитник выпил пиво во время матча и спас команду от поражения в Болгарии
    Канал Guardian Football на youtube
    Футбол по-болгарски. Защитник выпил пиво во время матча

    Матч прошел в пятницу в боснийском городе Зеница и завершился со счетом 0:0.

    Сообщается, что драка началась с конфликта боснийского форварда Эдино Джеко со своим одноклубником по итальянской "Роме" греческим защитником Костасом Маноласом. Вскоре к ним подбежали другие футболисты и тренеры, возникла потасовка.

    Как стало известно, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу, что даже попало на кадры видеотрансляции.

    Напомним, защитник футбольного клуба "Верия" Иван Бандаловски выпил пиво прямо во время матча. Случай произошел в финальной встрече плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы с командой "Левски" (1:1).

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