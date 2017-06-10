Матч отбора к ЧМ между сборными Боснии и Греции завершился дракой

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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Прошедший матч отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции по футболу закончился дракой, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football Italia.

Матч прошел в пятницу в боснийском городе Зеница и завершился со счетом 0:0.

Сообщается, что драка началась с конфликта боснийского форварда Эдино Джеко со своим одноклубником по итальянской "Роме" греческим защитником Костасом Маноласом. Вскоре к ним подбежали другие футболисты и тренеры, возникла потасовка.

Как стало известно, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу, что даже попало на кадры видеотрансляции.

Напомним, защитник футбольного клуба "Верия" Иван Бандаловски выпил пиво прямо во время матча. Случай произошел в финальной встрече плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы с командой "Левски" (1:1).