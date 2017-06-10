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    Команда Боснии и Герцеговины сыграла вничью со сборной Греции в отборе ЧМ

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    Встреча шестого тура группы Н, прошедшая в пятницу в Боснии и Герцеговине, завершилась нулевой ничьей. После шести туров сборная Бельгии с 16 очками занимает первое место в группе Н, далее следуют команды Греции (12) и Боснии и Герцеговины (11).
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Сборная Боснии и Герцеговины по футболу на своем поле разошлась миром с командой Греции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    dynamomania.com
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу

    Встреча шестого тура группы Н, прошедшая в пятницу в Боснии и Герцеговине, завершилась нулевой ничьей.

    В параллельных играх группы бельгийцы на выезде обыграли эстонцев — 2:0, а сборная Кипра одержала выездную победу со счетом 2:1 над командой Гибралтара.

    После шести туров сборная Бельгии с 16 очками занимает первое место в группе Н, далее следуют команды Греции (12) и Боснии и Герцеговины (11).

    Прямую путевку на первенство планеты получат девять победителей своих групп. Еще четыре путевки на турнир разыграют между собой восемь лучших команд среди занявших вторые места. 

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия.

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