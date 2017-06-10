Команда Боснии и Герцеговины сыграла вничью со сборной Греции в отборе ЧМ

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Сборная Боснии и Герцеговины по футболу на своем поле разошлась миром с командой Греции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Встреча шестого тура группы Н, прошедшая в пятницу в Боснии и Герцеговине, завершилась нулевой ничьей.

В параллельных играх группы бельгийцы на выезде обыграли эстонцев — 2:0, а сборная Кипра одержала выездную победу со счетом 2:1 над командой Гибралтара.

После шести туров сборная Бельгии с 16 очками занимает первое место в группе Н, далее следуют команды Греции (12) и Боснии и Герцеговины (11).

Прямую путевку на первенство планеты получат девять победителей своих групп. Еще четыре путевки на турнир разыграют между собой восемь лучших команд среди занявших вторые места.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия.