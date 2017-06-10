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    Сборная Швеции одержала волевую победу над командой Франции в отборе ЧМ

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    Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу в Стокгольме, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Оливье Жиру (37-я минута) шведы ответили точными ударами Джимми Дурмаза (43) и Олы Тойвонена (90+1).
    Шведские болельщики. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Швеции в добавленное время вырвали победу у команды Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

    Товарищеский матч между Украиной и Мальной
    Скриншот
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    Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу в Стокгольме, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Оливье Жиру (37-я минута) шведы ответили точными ударами Джимми Дурмаза (43) и Олы Тойвонена (90+1).

    В другом матче группы А сборная Нидерландов со счетом 5:0 разгромила команду Люксембурга. Еще один матч группы завершился победой сборной Белоруссии над болгарами со счетом 2:1.

    После шести туров сборные Швеции и Франции набрали по 13 очков и лидируют в группе, но шведы располагаются выше по дополнительным показателям. Далее следуют Нидерланды (10 очков) и Болгария (9).

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия.

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