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    Месси продлил контракт с "Барселоной" еще на три года

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    Испанская радиостанция сообщила, что Месси и "Барселона" договорились о новом трехлетнем контракте с возможностью продления еще на год. Нынешнее соглашение 29-летнего форварда с каталонцами действует до конца июня 2018 года.
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    REUTERS Gustau Nacarino

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и каталонская "Барселона" договорились о новом трехлетнем контракте, сообщает Р-Спорт со ссылкой на сайт испанской радиостанции Cadena SER.

    Как отмечается, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу лично провел переговоры с отцом аргентинца Хорхе Месси. Нынешнее соглашение между игроком и клубом истекает в 2018 году. Новый контракт будет рассчитан на три года, а также будет иметь опцию продления еще на сезон.

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    По условиям нового соглашения отступные за 29-летнего Месси возрастут до 400 миллионов евро. Подписание контракта, исходя из соображений бухгалтерии, будет отложено до 30 июня.

    В то же время заявил, что всегда хотел и мечтал остаться в каталонском футбольном клубе.

    "В настоящее время я думаю только о сегодняшнем дне, в "Барселоне", где я нахожусь. Остаться в "Барселоне" — это то, что я всегда хотел, о чем всегда мечтал. Я говорил, что хочу закончить свою карьеру в "Барселоне", посмотрим, получится ли так", — сказал Месси, слова которого приводит ESPN.

    Месси провел всю свою профессиональную карьеру в "Барселоне". В составе каталонцев он стал 8-кратным чемпионом Испании, 5-кратным обладателем Кубка Испании, 7-кратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В общей сложности Месси сыграл в футболке "сине-гранатовых" почти 600 матчей и забил свыше 500 голов.

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