Украинка Свитолина пробилась в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижнейшего теннисного турнира "Роллан Гаррос". В 1/8 в трех сетах украинка обыграла хорватку Петру Мартич. 4:6, 6:3, 7:5.

В первом сете украинка совершила 16 невынужденных ошибок, против 7 у Мартич, однако во втором переломила игру. После второго сета, Свитолина взяла медицинский тайм-аут.

В третьем сете Свитолина проигрывала 2:5, однако ушла от поражения к победе со счетом 7:5.

Отметим, за выход в полуфинал Свитолиной придется побороться с Симоной Халеп из Румынии, которая сейчас является 4-м номером рейтинга WTA. Свитолина в этом рейтинге является 6 номером. Матч пройдет 6 июня.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала победительницей турнира в Риме, призовой фонд которого превышал 2,7 миллиона долларов.