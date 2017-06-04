Свитолина вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

GABRIEL BOUYS / AFP

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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В матче третьего круга турнира "Большого шлема" Свитолина (5-й номер посева) победила польку Магду Линетте со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

За выход в 1/4 финала "Ролан Гаррос" Свитолина поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала победительницей турнира в Риме, призовой фонд которого превышал 2,7 миллиона долларов.