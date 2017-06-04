Полузащитник "Реала" постригся налысо после победы в Лиге чемпионов

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро оказался человеком слова и сдержал слово постричься налысо в случае победы в Лиге чемпионов.

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Видео стрижки вышло на Youtube-канале испанской газеты AS.

Каземиро постриг защитник "Реала" — Марсело.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" разгромил туринский "Ювентус" и стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть футбольную Лигу чемпионов. Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой испанской команды со счетом 4:1. Дубль в составе "Реала" сделал Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), ставший с 12 голами лучшим бомбардиром турнира. Еще по голу забили Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У "Ювентуса" отличился Марио Манджукич (27). На 84-й минуте красную карточку получил защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.