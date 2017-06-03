ФК "Верес" заменит "Десну" в Украинской премьер-лиге

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Украинская премьер-лига (УПЛ) приняла в состав участников высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу мариупольский "Ильичевец" и ровенский "Верес", сообщается на сайте турнира.

Последний выступит в УПЛ вместо черниговской "Десны".

Сообщается, что "Ильичевец" победил в первой лиге украинского чемпионата по итогам прошлого сезона, "Верес" тогда стал третьим.

Вместе с тем было отказано в выдаче лицензии ставшей второй черниговской "Десне".

Также сообщается, что был утвержден календарь нового сезона, по которому первая встреча донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" намечена уже на второй тур.

Как сообщалось ранее, новым главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Александр Хацкевич.