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    ФК "Верес" заменит "Десну" в Украинской премьер-лиге

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    ФК "Ильичевец" победил в первой лиге украинского чемпионата по итогам прошлого сезона, "Верес" тогда стал третьим. Вместе с тем было отказано в выдаче лицензии ставшей второй черниговской "Десне".
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Украинская премьер-лига (УПЛ) приняла в состав участников высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу мариупольский "Ильичевец" и ровенский "Верес", сообщается на сайте турнира.

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    Открытая тренировка сборной Украины по футболу

    Последний выступит в УПЛ вместо черниговской "Десны".

    Сообщается, что "Ильичевец" победил в первой лиге украинского чемпионата по итогам прошлого сезона, "Верес" тогда стал третьим.

    Вместе с тем было отказано в выдаче лицензии ставшей второй черниговской "Десне".

    Также сообщается, что был утвержден календарь нового сезона, по которому первая встреча донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" намечена уже на второй тур.

    Как сообщалось ранее, новым главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Александр Хацкевич.

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