Суркис: через несколько часов контракт с Хацкевичем будет подписан

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Экс-игрок киевского "Динамо", бывший тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич возглавит "Динамо", сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"То, что говорят о Хацкевиче, наверное, правда. Но чтобы это подтвердить, нужно поставить подпись под контрактом. Думаю, вы все узнаете уже сегодня, после того, как у меня состоится последний разговор с тренером", — сказал Суркис.

"Мы говорим только о главном тренере, ни о ком из тех, кто войдет в штаб, пока не идет. Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем. Мне импонирует его подход к работе", — сказал Суркис в эфире FootballHub.

Ранее Сергей Ребров объявил об уходе с поста главного тренера киевского "Динамо". Соответствующее заявление легендарный футболист сделал на послематчевой пресс-конференции по итогам поединка между "Динамо" и "Черноморцем".