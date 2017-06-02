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    Суркис: через несколько часов контракт с Хацкевичем будет подписан

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    По словам президент киевского "Динамо" Игоря Суркиса, через несколько часов он собирается подписать контракт с бывшим тренером сборной Белоруссии по футболу Александром Хацкевичем.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Экс-игрок киевского "Динамо", бывший тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич возглавит "Динамо", сообщил президент клуба Игорь Суркис.

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    "То, что говорят о Хацкевиче, наверное, правда. Но чтобы это подтвердить, нужно поставить подпись под контрактом. Думаю, вы все узнаете уже сегодня, после того, как у меня состоится последний разговор с тренером", — сказал Суркис.

    "Мы говорим только о главном тренере, ни о ком из тех, кто войдет в штаб, пока не идет. Надеюсь, через несколько часов я подпишу контракт с Хацкевичем. Мне импонирует его подход к работе", — сказал Суркис в эфире FootballHub.

    Ранее Сергей Ребров объявил об уходе с поста главного тренера киевского "Динамо". Соответствующее заявление легендарный футболист сделал на послематчевой пресс-конференции по итогам поединка между "Динамо" и "Черноморцем".

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