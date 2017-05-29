"Рома" обыграла "Дженоа" в прощальном матче Франческо Тотти

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. "Рома" обыграла "Дженоа" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых забили Эдин Джеко (10-я минута), Даниэле Де Росси (74) и Диего Перотти (90). У "Дженоа" отличились Пьетро Пеллегри (3) и Дарко Лазович (79).

С 87 очками "Рома" заняла 2-е место в чемпионате Италии, не пустив вперед ставший третьим "Наполи" (86 очков), который на выезде обыграл "Сампдорию" (4:2). В новом сезоне римский клуб сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч стал прощальным в футболке "Ромы" для ее многолетнего капитана, нападающего Франческо Тотти. Воспитанник "Ромы" Тотти дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности форвард, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке "Ромы" более 700 раз и забил свыше 300 мячей.

— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 травня 2017 р.

​В мае спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Вердехо (Мончи) заявил, что Тотти по окончании сезона завершит карьеру, после чего займет в клубе должность директора. Сам Тотти подтвердил, что матч с "Дженоа" станет для него последним, но не сказал, завершает ли он карьеру.