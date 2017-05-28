наверх
28.05.201709:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Самые сильные украинки установили новые рекорды

    (обновлено: )54
    Девушки смогли поднять и перенести 500-килограммовый вес. Теперь их ждут в Японии, чтобы они повторили свое достижение, но уже не с бочками с песком, а с аквариумом с плавчихой.
    Украинские тяжелоатлетки Лидия Гунько и Ольга Лящук
    Кадр из видео канала ТСН

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Украинские тяжелоатлетки Лидия Гунько и Ольга Лящук установили два новых рекорда по переносу 500-килограммового веса.

    Смотрите также: Рекордный забег Олеси Повх на турнире в Берлине

    Теперь их ждут в Японии, чтобы они повторили свое достижение, но уже не с бочками с песком, а с аквариумом с плавчихой.

    "С каждыми соревнованиями, с каждой тренировкой я становлюсь сильнее. Я пришла в зал – моя становая тяга, любимое упражнение стронгменов, была 80 килограммов. А сейчас 230, может, и больше", — говорит Лидия. Одной рукой она подняла 63-килограммовые гантели – это на 3 кг больше предыдущего достижения.

    Кадр из видео канала ТСН
    Украинские тяжелоатлетки Лидия Гунько и Ольга Лящук

    Напомним, в начале года в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, обновив национальный рекорд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги