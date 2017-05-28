Самые сильные украинки установили новые рекорды

Кадр из видео канала ТСН

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Украинские тяжелоатлетки Лидия Гунько и Ольга Лящук установили два новых рекорда по переносу 500-килограммового веса.

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Теперь их ждут в Японии, чтобы они повторили свое достижение, но уже не с бочками с песком, а с аквариумом с плавчихой.

"С каждыми соревнованиями, с каждой тренировкой я становлюсь сильнее. Я пришла в зал – моя становая тяга, любимое упражнение стронгменов, была 80 килограммов. А сейчас 230, может, и больше", — говорит Лидия. Одной рукой она подняла 63-килограммовые гантели – это на 3 кг больше предыдущего достижения.

Кадр из видео канала ТСН Украинские тяжелоатлетки Лидия Гунько и Ольга Лящук

Напомним, в начале года в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, обновив национальный рекорд.