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    "ПСЖ" стал обладателем Кубка Франции, в финале обыграв "Анже"

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    Встреча, прошедшая в субботу на "Стад де Франс", завершилась со счетом 1:0. Мяч, ставший победным для "ПСЖ", в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма отправил футболист "Анже" Исса Сиссоко.
    ПСЖ стал обладателем Кубка Франции
    @PSG_inside

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Пари Сен-Жермен" стали обладателями Кубка Франции сезона-2016/17, в финале обыграв "Анже".

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    Встреча, прошедшая в субботу на "Стад де Франс", завершилась со счетом 1:0. Мяч, ставший победным для "ПСЖ", в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма отправил футболист "Анже" Исса Сиссоко.

    "ПСЖ" в третий раз подряд и в рекордный, 11-й, раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

    Ранее сообщалось, что "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17. "Барселона" стала обладателем трофея в 3-й раз подряд и в 29-й раз в истории.

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