Криштиану Роналду заплатил €6 млн налоговых долгов

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности, Сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Сообщается, что Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, но решил сам внести шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Между тем, всего он должен 15 млн евро.

Как сообщалось ранее, налоговые органы считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами футболист не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

В декабре СМИ сообщали, что Роналду подозревается в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро.