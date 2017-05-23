Погибший чемпион мира по мотогонкам Хэйден станет донором органов

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Погибший после аварии чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года американец Ники Хэйден завещал свои органы нуждающимся, заявили в итальянском национальном центре трансплантологии.

"Cпасибо Ники Хэйдену, что он решил стать донором. Выраженное при жизни согласие чемпиона дает нам шанс превратить этот момент глубочайшей боли в повод для надежды для других людей", — заявил директор центра Алессандро Нанни Коста, которого цитирует агентство Askanews.

"В последние дни много говорилось о нем как о спортсмене, но этот выбор говорит нам о его человеческих качествах и являет собой заключительный штрих к портрету выдающегося молодого человека", — отметил он.

Хэйдена 17 мая на полной скорости сбил легковой автомобиль во время велосипедной прогулки в городе Мизано-Адриатико. Согласно записям с камер видеонаблюдения, уроженец штата Кентукки не сделал необходимую остановку у стоп-линии и попал под Peugeot 206 под управлением 30-летнего мужчины. Удар был такой силы, что велосипед сломался пополам, а ветровое стекло автомобиля разбилось вдребезги.

Хэйден был госпитализирован с множественными травмами, в том числе головного мозга. С момента аварии он находился в реанимации и так и не пришел в сознание. Он умер в среду в больнице Чезены на 36-м году жизни.