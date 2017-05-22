Свитолина вышла на первое место в Чемпионской гонке WTA

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Теннисистка Элина Свитолина возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на соревнованиях в столице Италии. Новая версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В Риме Свитолина в финале турнира встретилась с румынкой Симоной Халеп — 4:6, 7:5, 6:1. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут. Трофей WTA — восьмой в карьере 22-летней украинки в одиночном разряде.

Чемпионская гонка WTA, версия от 22 мая:

1 (5). Элина Свитолина (Украина) – 2845 очков,

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2507,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2245,

4 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2240,

5 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2190,

6 (6). Винус Уильямс (США) — 2127,

7 (4). Кристина Младенович (Франция) — 2122,

8 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815,

9 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1542,

10 (9). Елена Веснина (Россия) — 1469.