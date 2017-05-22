наверх
22.05.201709:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина вышла на первое место в Чемпионской гонке WTA

    (обновлено: )84
    В финале теннисного турнира в Риме украинская теннисистка встретилась с румынкой Симоной Халеп. Трофей WTA — восьмой в карьере 22-летней украинки в одиночном разряде.
    Элина Свитолина (Украина) в матче 1/2 финала женского одиночного разряда Кубка Кремля - 2016 против Светланы Кузнецовой (Россия) .
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Теннисистка Элина Свитолина возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на соревнованиях в столице Италии. Новая версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

    Кличко с дочерью на пляже
    instagram.com/klitschko_fans_official
    Кличко после боя с Джошуа заметили с дочерью на пляже

    В Риме Свитолина в финале турнира встретилась с румынкой Симоной Халеп — 4:6, 7:5, 6:1. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут. Трофей WTA — восьмой в карьере 22-летней украинки в одиночном разряде.

    Чемпионская гонка WTA, версия от 22 мая:

    1 (5). Элина Свитолина (Украина) – 2845 очков,

    2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2507,

    3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2245,

    4 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2240,

    5 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2190,

    6 (6). Винус Уильямс (США) — 2127,

    7 (4). Кристина Младенович (Франция) — 2122,

    8 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815,

    9 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1542,

    10 (9). Елена Веснина (Россия) — 1469.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Путешествие в Европу: сколько нужно денег. Инфографика
    Евросоюз отменил визы для украинцев