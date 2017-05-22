Хоккеисты сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата мира

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Сборная России обыграла команду Финляндии и стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельне, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев (7-я, 28-я минуты), Владимир Ткачев (22-я), Богдан Киселевич (29-я) и Никита Кучеров (49-я). У финнов отличились Микко Рантанен (40-я), Микко Лехтонен (42-я) и Вели-Матти Савинайнен (46-я).

Ранее хоккеисты сборной России уступили команде Канады в полуфинале чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в субботу в немецком Кельне, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев. На шайбы Евгения Кузнецова (33-я минута) и Никиты Гусева (35) у команды Олега Знарка канадцы ответили точными бросками Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье (59).