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    Хоккеисты сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата мира

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельне, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев, Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. У финнов отличились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
    Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место
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    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Сборная России обыграла команду Финляндии и стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже.

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельне, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев (7-я, 28-я минуты), Владимир Ткачев (22-я), Богдан Киселевич (29-я) и Никита Кучеров (49-я). У финнов отличились Микко Рантанен (40-я), Микко Лехтонен (42-я) и Вели-Матти Савинайнен (46-я).

    Ранее хоккеисты сборной России уступили команде Канады в полуфинале чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в субботу в немецком Кельне, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев. На шайбы Евгения Кузнецова (33-я минута) и Никиты Гусева (35) у команды Олега Знарка канадцы ответили точными бросками Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье (59).

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    Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место

     

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