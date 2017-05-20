Определились финалисты чемпионата мира-2017 по хоккею

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 и пробились в финал соревнований, где сыграют с канадцами.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу шведской сборной. У победителей отличились Александр Эдлер (2-я минута), Йон Клингберг (25), Вильям Нюландер (35) и Йоаким Нордстрём (54). У финнов шайбу забросил Йонас Кемпайнен (5).

Сборная Швеции сыграет с командой Канады в финальном матче, который пройдет в воскресенье, 21 мая, в Кельне и начнется в 21:45. Финны также в воскресенье поборются со сборной России в матче за третье место, который начнется в 17:15.

Ранее хоккеисты сборной России уступили команде Канады в полуфинале чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в субботу в немецком Кельне, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев. На шайбы Евгения Кузнецова (33-я минута) и Никиты Гусева (35) у команды Олега Знарка канадцы ответили точными бросками Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье (59).

Напомним, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на заседании конгресса в Кельне в пятницу сообщил, что финские города Тампере и Хельсинки примут чемпионат мира по хоккею в 2022 году.