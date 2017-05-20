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    Организаторам вернули 130 медалей Игр в Рио-де-Жанейро из-за ржавчины

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    Как сообщил представитель оргкомитета Игр-2016, "самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах".
    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Организаторам были возвращены 130 медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за черных пятен и ржавчины, сообщает Рейтер.

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    Теперь бразильский монетный двор должен исправит дефекты и вернуть награды их обладателям.

    "Самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах. Во-вторых, примерно у 10 медалей были проблемы, так как они подверглись сильному холоду. Это абсолютно нормальное явление", — заявил представитель оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада.

    Всего для Олимпийских игр в Рио было изготовлено 2488 медалей. 

    Напомним, в начале мая умер старейший обладатель золотой Олимпийской медали и легендарный американский пловец Адольф Кифер.

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