наверх
19.05.201716:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Финляндия примет ЧМ по хоккею в 2022 году

    (обновлено: )13
    Ранее Финляндия трижды принимала ЧМ. Так, в 2003 году соревнования прошли в Хельсинки, Тампере и Турку, а ЧМ-2012 и ЧМ-2013 финны организовывали совместно со Швецией.
    Флаг Финляндии
    Flickr.com/sbamueller

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина, Александр Рогулев. Финские города Тампере и Хельсинки примут чемпионат мира по хоккею в 2022 году, сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на заседании конгресса в Кельне в пятницу.

    Девушки устроили массовую драку на чемпионате Казахстана по хоккею
    Канал shaibakz на YouTube
    Массовая драка девушек-хоккеисток на чемпионате Казахстана

    Как сообщает Р-Спорт, решение о проведении чемпионата мира-2022 в Финляндии было принято единогласно.

    Ранее Финляндия трижды принимала ЧМ. Так, в 2003 году соревнования прошли в Хельсинки, Тампере и Турку, а ЧМ-2012 и ЧМ-2013 финны организовывали совместно со Швецией.

    Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии – Минске и Риге.

    Напомним, Украина проиграла в последнем матче ЧМ по хоккею, который прошел в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка