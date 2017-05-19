Финляндия примет ЧМ по хоккею в 2022 году

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина, Александр Рогулев. Финские города Тампере и Хельсинки примут чемпионат мира по хоккею в 2022 году, сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на заседании конгресса в Кельне в пятницу.

Как сообщает Р-Спорт, решение о проведении чемпионата мира-2022 в Финляндии было принято единогласно.

Ранее Финляндия трижды принимала ЧМ. Так, в 2003 году соревнования прошли в Хельсинки, Тампере и Турку, а ЧМ-2012 и ЧМ-2013 финны организовывали совместно со Швецией.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии – Минске и Риге.

Напомним, Украина проиграла в последнем матче ЧМ по хоккею, который прошел в Киеве.