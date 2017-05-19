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    Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Белоруссия и Латвия

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    Главной площадкой чемпионата мира по хоккею в 2021 году станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал соревнования.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая – РИА Новости Украина, Александр Рогулев. Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии – Минске и Риге, такое решение принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в пятницу, сообщает Р-Спорт.

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    Конгресс IIHF проходит в рамках чемпионата мира-2017. Оба города ранее по разу становились полноценным организатором подобного турнира: в 2006 году он проходил в Риге, а в 2014-м – в Белоруссии.

    В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Белоруссии и Латвии набрала большее количество голосов (55), чем единственный конкурент — Финляндия (52). Главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем Чемпионате мира по хоккею.

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