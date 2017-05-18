Макгрегор подписал контракт на поединок с Мэйуэзером

TheMacLife.com

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на проведение боя по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Слова спортсмена приводит TheMacLife.com.

"Для меня большая честь поставить подпись под рекордным соглашением вместе с моими партнерами. Первая и самая важная часть контракта подписана. Теперь мы должны ждать решения Эла Хэймона (советник Мэйуэзера — Ред.) и его боксера", — заявил Макгрегор.

В марте появилась информация о том, что для боя Мэйуэзера с Макгрегором зарезервировали арену в Лас-Вегасе. Поединок должен состояться 10 июня на самом большом стадионе города — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

Ранее Макгрегор вместе с друзьями разгромил номер в одном из отелей Ливерпуля.