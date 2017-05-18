У супруги Шумахера требовали 900 тысяч евро, угрожая убить детей

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Шантажист вымогал у супруги семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая убить их детей, сообщает focus.de со ссылкой на Bild.

Согласно сообщению, в феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер. В первом письме он написал следующее: "Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты".

В то время сын Шумахеров, Мик, уже выступал в гоночной серии "Формула-4". В семье автогонщика есть еще дочь по имени Джина-Мария, сообщает Р-Спорт.

Коринна Шумахер обратилась в правоохранительные органы. Преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, но не смог объяснить причины поступка.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива.

По данным на конец 2016 года, на лечение за три года с момента инцидента было потрачено около 13,8 миллиона фунтов стерлингов (порядка 17 миллионов долларов).