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    Теннисистка Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме

    (обновлено: )31
    Во втором круге Элина Свитолина за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне. В следующем раунде теннисистка встретится с представительницей Германии Моной Бартель.
    Элина Свитолина, большой теннис, Украина
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме.

    Так, во втором круге украинка за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:6 (13:11). Счет личных встреч соперниц стал равным – 2-2.

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    В следующем раунде Свитолина встретится с представительницей Германии Моной Бартель, которая выиграла у китаянки Ван Цян.

    Ранее сообщалось, что Свитолина покинула ТОП-10 рейтинга WTA.

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