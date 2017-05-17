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    Чемпионат мира по хоккею: определились все участники плей-офф

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    Групповой этап турнира завершился во вторник в Кельне матчем сборных Германии и Латвии, победу в котором по буллитам одержали хозяева турнира.
    Хоккей. Чемпионат мира. Матч Германия – Латвия
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    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Накануне определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

    Групповой этап турнира завершился во вторник, 16 мая, в Кельне матчем сборных Германии и Латвии, победу в котором по буллитам одержали хозяева турнира. Немцы стали последними участниками плей-офф и сыграют в 1/4 финала в Кельне с командой Канады, занявшей первое место в группе В.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - США

    Сборная России во вторник уступила команде США (3:5) и заняла второе мест в группе А. Первым соперником россиян по плей-офф станет сборная Чехии. Также в четвертьфинале американцы сыграют с финнами, а шведы – со швейцарцами.

    Все матчи 1/4 финала состоятся в четверг.

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