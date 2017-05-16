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    Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы в Украине

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    В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что представители от России войдут во все профильные комиссии AIBA - Международной федерации любительского бокса.
    Бокс
    RIA News Владимир Кобзарь

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Боксеры сборной России примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Украине, Международная федерация любительского бокса (AIBA) гарантирует их безопасность, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Федерации бокса России (ФБР).

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    vk.com/klitschko_brothers_com
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    Как сообщается, данное решение принято по итогам встречи генерального секретаря ФБР Умара Кремлева и Чинг-Куо Ву, главы AIBA. Также отмечается, что представители от России войдут во все профильные комиссии AIBA.

    Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14 по 25 июня.

    Кроме того, как сообщили в ФБР, в ходе переговоров были намечены планы взаимодействия организаций по развитию бокса в России, по аккредитации и обучению российских судей и супервайзеров.

    Ранее сообщалось, что украинец Рогава Цонте завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу, который прошел в Минске. 

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