Назван лучший игрок 29-го тура украинской Премьер-лиги

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Форвард донецкого "Шахтера" Густаво Бланко Лещук признан лучшим футболистом 29-го тура Чемпионата Украины по футболу, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Нападающий помог "Шахтеру", который еще в прошлом туре стал чемпионом, обыграть "Черноморец" со счетом 3:0. В активе аргентинца два гола.
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В состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык и Игорь Шуховцев.
Напомним, лучшим футболистом 28-го тура стал полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.