Назван лучший игрок 29-го тура украинской Премьер-лиги

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Нападающий Густаво Бланко Лещук помог "Шахтеру", который еще в прошлом туре стал чемпионом, обыграть "Черноморец" со счетом 3:0. В активе аргентинца два гола.