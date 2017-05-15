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    Спорт

    Свитолина покинула ТОП-10 рейтинга WTA

    (обновлено: )39
    Согласно данным обновленного рейтинга Всемирной теннисной ассоциации украинка Элина Свитолина занимает 11 позицию, на первом месте немка Анжелик Кербер.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

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    В обновленной версии рейтинга Свитолина опустилась на 11 место.

    Лидером мирового рейтинга стала немка Анжелик Кербер.

    Также в списке украинки Леся Цуренко — 41-м место, Катерина Бондаренко — 91 место и Катерина Козлова — 147 позиция.

    Обновленный рейтинг WTA:

    1 (2) Анжелик Кербер (Германия) — 7035

    2 (1) Серена Уильямс (США) — 6110

    3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6010

    4 (8) Симона Халеп (Румыния) — 5205

    5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.

    6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

    7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4287 8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4260

    9 (7) Агнешка Радванска (Польша) — 4195 10 (11) Каролин Возняцки (Дания) — 3915

    11 (10) Элина Свитолина (Украина) — 3780.

    Напомним, ранее Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле, призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов.

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