Свитолина покинула ТОП-10 рейтинга WTA

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга Свитолина опустилась на 11 место.

Лидером мирового рейтинга стала немка Анжелик Кербер.

Также в списке украинки Леся Цуренко — 41-м место, Катерина Бондаренко — 91 место и Катерина Козлова — 147 позиция.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (2) Анжелик Кербер (Германия) — 7035

2 (1) Серена Уильямс (США) — 6110

3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6010

4 (8) Симона Халеп (Румыния) — 5205

5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.

6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4287 8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4260

9 (7) Агнешка Радванска (Польша) — 4195 10 (11) Каролин Возняцки (Дания) — 3915

11 (10) Элина Свитолина (Украина) — 3780.

Напомним, ранее Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле, призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов.