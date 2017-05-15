Свитолина покинула ТОП-10 рейтинга WTA

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга Свитолина опустилась на 11 место.
Лидером мирового рейтинга стала немка Анжелик Кербер.
Также в списке украинки Леся Цуренко — 41-м место, Катерина Бондаренко — 91 место и Катерина Козлова — 147 позиция.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (2) Анжелик Кербер (Германия) — 7035
2 (1) Серена Уильямс (США) — 6110
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6010
4 (8) Симона Халеп (Румыния) — 5205
5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.
6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4287 8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) — 4260
9 (7) Агнешка Радванска (Польша) — 4195 10 (11) Каролин Возняцки (Дания) — 3915
11 (10) Элина Свитолина (Украина) — 3780.
Напомним, ранее Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле, призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов.