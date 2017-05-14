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    Украинка победила на этапе Кубка мира по фехтованию

    (обновлено: )17
    Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, "олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе".
    Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украинка Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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    "Золотое" возвращение Ольги Харлан! Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе! 

    Поздравляем лучшую спортсменку 2016 года с отличным возвращением", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, чемпионат мира по фехтованию в 2019 году пройдет в Будапеште.

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