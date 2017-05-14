Украинка победила на этапе Кубка мира по фехтованию

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украинка Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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"Золотое" возвращение Ольги Харлан! Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе!

Поздравляем лучшую спортсменку 2016 года с отличным возвращением", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, чемпионат мира по фехтованию в 2019 году пройдет в Будапеште.