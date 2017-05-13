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    "Динамо" в день юбилея проиграло "Олимпику" в чемпионате Украины

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    Встреча прошла в субботу в Киеве и завершилась со счетом 2:1. В составе "Олимпика" забили Михаил Сергийчук на 8-й минуте и Антон Поступаленко на 63-й. У киевлян забил Никита Бурда (94).
    Матч Динамо - Олимпик
    ФК "Динамо Киев"

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. ФК "Динамо" проиграл футболистам донецкого "Олимпика" в матче 29-го тура чемпионата Украины, передает Р-Спорт.

    Обзор матча Динамо (Киев) - Александрия
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    Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор матча

    Матч, который прошел в субботу в Киеве, завершился со счетом 2:1. В составе "Олимпика" забили Михаил Сергийчук на 8-й минуте и Антон Поступаленко на 63-й. У киевлян забил Никита Бурда (94).

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил "Футбольный клуб "Динамо" Киев" по случаю 90-летия со дня его создания.

    Порошенко подчеркнул, что клуб "Динамо" стал символом мастерства и воли к победе. 

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