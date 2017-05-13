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    Порошенко поздравил "Динамо" с 90-летием

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    Порошенко уверен, что команда будет пополняться новыми яркими именами тренеров и игроков, а фанаты клуба на всех матчах будут разворачивать украинский флаг - флаг побед.
    Динамо празднует 90-летие
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил "Футбольный клуб "Динамо" Киев" по случаю 90-летия со дня его создания, сообщается в Twitter главы государства.

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    Порошенко подчеркнул, что клуб "Динамо" стал символом мастерства и воли к победе. 

    "В историю украинского спорта навсегда вписаны триумфы великой команды. Целая эпоха в мировом футболе связана с именем гениального тренера Валерия Лобановского. Благодарен клубу за ту радость, которую он приносит любителям футбола, за верность традициям, патриотизм", — отметил Порошенко.

    Он уверен, что команда будет пополняться новыми яркими именами тренеров и игроков, а фанаты клуба на всех матчах будут разворачивать украинский флаг — флаг побед.

    Напомним, в субботу, 13 мая, "Динамо" (Киев) отмечает 90 лет со дня основания. 

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