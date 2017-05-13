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    Украинец завоевал "золото" на чемпионате мира по тайском боксу

    (обновлено: )17
    Как сообщил министр спорта и молодежи Игорь Жданов, в разных весовых категориях украинцы добыли на чемпионате мира, который прошел в Минске, 7 бронзовых наград.
    Члены сборной Украины по тайскому боксу на ЧМ в Минске
    Facebook Игоря Жданова

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинец Рогава Цонте завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу, который прошел в Минске, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. 

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    "В ожесточенном поединке с представителем Ирана "золото" завоевал украинец Рогава Цотне, выступающий в весовой категории 91+", — написал министр на своей странице в Facebook.

    Также Жданов сообщил, что в разных весовых категориях украинцы добыли 7 бронзовых наград. "Поздравляю украинский федерацию, призеров соревнований и тренеров сборной. Спасибо всей команде Украины по муай-тай за самоотдачу и мужество, проявленное на этих соревнованиях!"- добавил он.

    Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в рейтинг лучших супертяжеловесов мира.

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