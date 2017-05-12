Три украинских футболиста покидают немецкий клуб

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинские футболисты защитник Артем Федецкий, полузащитник Денис Олейник и вратарь Игорь Березовский покинут немецкий клуб "Дармштадт".

В клубе не намерены продлевать контракты с украинскими легионерами, которые заканчиваются этим летом, сообщает Kicker.

"Мы больше не планируем сотрудничать с ними", — подчеркнул главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс в комментарии изданию.

В течение сезона Федецкий, Олейник и Березовский провели в составе "Дармштадта" всего 19 матчей на троих.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник клуба немецкой Бендеслиги "Шальке" Евгений Коноплянка завершит сезон в клубе. Спортивный директор "Шальке-04" Кристиан Хайдель опроверг слухи о том, что Евгений Коноплянка покинет ряды команды по окончании сезона.