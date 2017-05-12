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    Три украинских футболиста покидают немецкий клуб

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    Сообщается, что Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский покинут немецкий клуб "Дармштадт" уже летом по истечении срока контрактов, которые продлевать не будут.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинские футболисты защитник Артем Федецкий, полузащитник Денис Олейник и вратарь Игорь Березовский покинут немецкий клуб "Дармштадт".

    Футбол
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
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    В клубе не намерены продлевать контракты с украинскими легионерами, которые заканчиваются этим летом, сообщает Kicker.

    "Мы больше не планируем сотрудничать с ними", — подчеркнул главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс в комментарии изданию.

    В течение сезона Федецкий, Олейник и Березовский провели в составе "Дармштадта" всего 19 матчей на троих. 

    Ранее сообщалось, что украинский полузащитник клуба немецкой Бендеслиги "Шальке" Евгений Коноплянка завершит сезон в клубе. Спортивный директор "Шальке-04" Кристиан Хайдель опроверг слухи о том, что Евгений Коноплянка покинет ряды команды по окончании сезона.

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