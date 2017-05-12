Украинского футболиста обвиняют в причастности к падению девушки с 9 этажа

Игрок Волыни 22-летний Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к трагедии в Луцке, где с 9 этажа выпала 26-летняя Ирина Савчук. Родные травмированной девушки утверждают, что именно игрок выбросил ее из окна, передает УНН.

Инцидент произошел в Луцке 7 мая. Девушка выжила, но находится в реанимации с многочисленными переломами, состояние потерпевшей критическое.

В полиции Луцка открыли уголовное производство по 128 статье УК. Проверяют причастность футболиста к трагическому случаю.

"У следствия три версии: ее либо сбросили с 9 этажа, либо девушка упала по неосторожности, либо она осуществила попытку самоубийства", — отметил начальник Луцкого горотдела полиции Олег Кичук.

"Футболист в показах объяснил, что не успел задержать девушку, а в полицию не сообщил, потому как был состоянии аффекта. Мы изъяли видео с камер наблюдения, сверяем данные с показаниями свидетелей", — сообщили в полиции.

Сестра Юлия Залевская рассказала, что под утро Ирина отдыхала с футболистом и друзьями, выпивали спиртные напитки.

"У него были проблемы с алкоголем. И между ними таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна ", — отметила родственница.

Сам футболист Дмитрий Задерецкий отказывается рассказывать об инциденте.

"Я комментариев не даю", — отметил футболист.