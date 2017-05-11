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    "Золотой" Роналду: арендовать футболиста на 4 часа можно за €1 млн

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    Сообщается, что заплатив за Роналду 1 млн 152 тыс долларов или же 920 тыс фунтов, можно не только общаться с футболистом в течение 4 часов, но и получить от него 5 футболок с автографом.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду можно взять в аренду на четыре часа.

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    Сделать это может любой желающий, заплатив за время, проведенное с одним из лучших футболистов мира, 1 млн 152 тыс долларов или же 920 тыс фунтов, сообщает isport.ua.

    В эту сумму входит не только живое общение с Роналду, но и пять футболок с автографом футболиста, фотосессия и два упоминания в социальных сетях. Если же футболиста в аренду возьмет фирма, то ей разрешено использовать изображение Криштиану Роналду для региональной рекламы в течение одного дня.

    По информации СМИ, одной из первых взять Роналду в аренду изъявила желание компания из Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов девушке, которая обвинила его в изнасиловании.

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