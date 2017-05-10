КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Боксер Владимир Кличко попал в рейтинг лучших супертяжеловесов мира по версии ESPN.

Кличко занял третье место в этом списке. На первой позиции разместился Энтони Джошуа, который недавно одержал победу над Владимиром.

Второе место у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

Топ-10 рейтинга ESPN

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Владимир Кличко

4. Луис Ортис

5. Джозеф Паркер

6. Кубрат Пулев

7. Энди Руиз

8. Диллиан Уайт

9. Доминик Бризил

10. Джаррелл Миллер

Напомним, ранее Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа бой за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе. Джошуа на стадионе "Уэмбли" победил 41-летнего украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.