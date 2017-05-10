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    Украина завоевала "золото" чемпионата мира по шашкам

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    Отметим, что на чемпионате мира по шашкам-100 в блице мужская сборная Украины – Юрий Аникеев и Артем Иванов – завоевала первое место. У женской команды тоже есть успехи в блице.
    Юрий Аникеев
    plussport.com.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В турецком Измире на чемпионате мира по шашкам-100 в блице мужская сборная Украины –  Юрий Аникеев и Артем Иванов – завоевала первое место, сообщили в Федерации шашек Украины.

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    Юрий Аникеев также получил серебро первенства планеты.

    В частности, первое место в самой быстрой из шашечных программ – блице 5 минут на партию – занял Жан-Марк Нджофанг из Камеруна, Аникеев – второй, уверенно опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

    Кроме того, Артем Иванов стал чемпионом мира по быстрым шашкам.

    У женской команды тоже есть успехи в блице. Украинки Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завершили командные соревнования с серебряной наградой.

    С 1 мая в Измире проходил цикл соревнований по шашкам-100.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA), поднявшись на две позиции.

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