В "Заре" не платят зарплату с января - журналист

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Игрокам футбольного клуба "Заря" (Луганск) не платят зарплату с января, сообщил журналист Игорь Бурбас.

"Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю з/п (зарплату — Ред.) получала еще за январь? А настроить ветеранов, которым "висят" по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу (главный тренер "Зари" — Ред.), — написал журналист в своем микроблоге в Twitter.

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"Заря" — футбольный клуб из Луганска, на данный момент располагается в Запорожье. После 28 сыгранных туров находится на третьем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Следующий поединок УПЛ "Заря" сыграет 13 мая против "Александрии".