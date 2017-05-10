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    В "Заре" не платят зарплату с января - журналист

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    По данным журналиста Игоря Бурбаса, игроки луганской "Зари" получили последнюю зарплату в январе. При этом он добавил, что в такой ситуации тяжело мотивировать команду.
    Игроки ФК Заря. Архивное фото
    ФК "Заря"

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Игрокам футбольного клуба "Заря" (Луганск) не платят зарплату с января, сообщил журналист Игорь Бурбас.

    "Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю з/п (зарплату — Ред.) получала еще за январь? А настроить ветеранов, которым "висят" по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу (главный тренер "Зари" — Ред.), — написал журналист в своем микроблоге в Twitter.

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    "Заря" — футбольный клуб из Луганска, на данный момент располагается в Запорожье. После 28 сыгранных туров находится на третьем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Следующий поединок УПЛ "Заря" сыграет 13 мая против "Александрии".

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