Марадона стал тренером клуба из ОАЭ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал новым тренером футбольного клуба второго дивизиона эмирата Фуджейра, сообщают эмиратские СМИ.

Контракт с клубом Al-Fujairah SC заключен на один год, сообщает Р-Спорт.

Ранее с 2011 по 2012 год Марадона также работал в ОАЭ, тренируя клуб Al Wasl. Тренер возглавлял национальную сборную Аргентины с 2008 по 2010 год.

Марадона считался одним из лучших футболистов мира, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Аргентинец является обладателем множества наград и титулов, а также автором одного из самых знаменитых футбольных голов в истории. В 1986 году в составе сборной Аргентины Марадона поехал на чемпионат мира в Мексике. В четвертьфинальной игре против команды Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Футболист, вопреки всем правилам, послал мяч в ворота рукой. Однако это было сделано так быстро, что судья не заметил нарушения и присудил очко Аргентине. По итогам первенства Аргентина стала чемпионом мира.