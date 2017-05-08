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    Марадона стал тренером клуба из ОАЭ

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    Согласно информации эмирантских СМИ, аргентинский футболист Диего Марадона будет год тренировать футболистов клуба Al-Fujairah SC.
    Диего Марадона
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал новым тренером футбольного клуба второго дивизиона эмирата Фуджейра, сообщают эмиратские СМИ.

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    Контракт с клубом Al-Fujairah SC заключен на один год, сообщает Р-Спорт.

    Ранее с 2011 по 2012 год Марадона также работал в ОАЭ, тренируя клуб Al Wasl. Тренер возглавлял национальную сборную Аргентины с 2008 по 2010 год.

    Марадона считался одним из лучших футболистов мира, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

    Аргентинец является обладателем множества наград и титулов, а также автором одного из самых знаменитых футбольных голов в истории. В 1986 году в составе сборной Аргентины Марадона поехал на чемпионат мира в Мексике. В четвертьфинальной игре против команды Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Футболист, вопреки всем правилам, послал мяч в ворота рукой. Однако это было сделано так быстро, что судья не заметил нарушения и присудил очко Аргентине. По итогам первенства Аргентина стала чемпионом мира.

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