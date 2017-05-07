Американский бобслеист олимпиец найден мертвым

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде найден мертвым чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира американский бобслеист Стивен Холкомб был найден мертвым. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета США.

"Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической потерей Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и достижения были источником вдохновения для всех нас", — заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

Спортсмену было 37 лет. Причины смерти Холкомба не сообщаются.

Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград.

Напомним, в марте ирландский футболист "Дерри Сити" Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме.