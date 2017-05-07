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    Спорт

    Американский бобслеист олимпиец найден мертвым

    (обновлено: )49
    Спортсмену Стивену Холкомбу было 37 лет. Причины его смерти не сообщаются. Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград.
    Стивен Холкомб
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде найден мертвым чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира американский бобслеист Стивен Холкомб был найден мертвым. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета США.

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    "Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической потерей Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и достижения были источником вдохновения для всех нас", — заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

    Спортсмену было 37 лет. Причины смерти Холкомба не сообщаются.

    Холкомб на Олимпиаде в Ванкувере завоевал золото. На Играх-2014 в Сочи он стал обладателем бронзовых наград.

    Напомним, в марте ирландский футболист "Дерри Сити" Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме.

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