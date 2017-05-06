Бывшая звезда НХЛ продавал в США сильнодействующие препараты

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги 52-летний американец Кевин Стивенс продавал сильнодействующие вещества, сообщает ФБР США.

Сообщается, что за это Стивенс был осужден на три года условно и еще заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов.

Как установило следствие, с августа 2015 по март 2016 года Стивенс распространял в штате Массачусетс оксикодон – сильнодействующий обезболивающий препарат опиоидной группы. При задержании у бывшего спортсмена нашли 175 таблеток по 30 миллиграммов каждая. Позднее он признал свою вину в незаконной торговле этим препаратом.

Стивенс играл в НХЛ в 1987-2002 годах за команды "Питтсбург Пингвинз", "Бостон Брюинз", "Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Йорк Рейнджерз" и "Филадельфия Флайерз". В составе команды из Питтсбурга он дважды (в 1991 и 1992 годах) становился обладателем Кубка Стэнли. В 1991-93 годах был участником Матча звезд НХЛ.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Lufthansa решила с апреля контролировать своих пилотов на употребление алкоголя, наркотиков и медикаментов.