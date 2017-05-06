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    Спорт

    Президент WBA отправил Кличко письмо со словами поддержки

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    Украинец Владимир Кличко в Лондоне проиграл британцу Энтони Джошуа бой за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.
    Поражение Владимира Кличко в поединке с Энтони Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса отправил письмо со словами поддержки украинскому боксеру Владимиру Кличко.

    Владимир Кличко в Лондоне
    facebook.com/KlitschkoOfficial/
    I'll be back. Кличко дал обещание болельщикам

    Кличко в прошлую субботу проиграл британцу Энтони Джошуа бой за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе. Джошуа на стадионе "Уэмбли" победил 41-летнего украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

    Смотрите также: Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    "Есть несколько слов, которые хотелось бы высказать после тяжелого поражения нашего общего друга Владимира. Он показал выдающуюся борьбу, доказав, что он настоящий чемпион. 29 апреля войдет в историю как одно из самых крупных событий в истории спорта. Яростная битва между Энтони и Владимиром сделала всех нас победителями. У меня никогда не было такой незабываемой ночи, как эта. Все это было бы невозможно без вашего энтузиазма, мужества и желания вывести спорт на другой уровень. Благодарим вас за вашу преданность и возможность WBA стать частью этого момента", – говорит Мендоса в письме менеджеру и команде украинского боксера, которое Кличко опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

    ​Кличко поблагодарил Мендосу, написав: "Спасибо за эти слова!".

    Напомним, Джошуа заявил, что готов к реваншу с Кличко.

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