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    Спорт

    Сборная Канады крупно обыграла команду Чехии в матче ЧМ по хоккею

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    Встреча группы В, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:1. Канадцы в воскресенье встретятся со словенцами, а чешские хоккеисты сыграют с белорусами.
    Чемпионат мира по хоккею. Канада - США
    Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Сборная Канады обыграла команду Чехии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

    Встреча группы В, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Райан О'Райлли (7-я минута), Майкл Мэтсон (21), Тайсон Бэрри (55) и Джефф Скиннер (60). У чехов гол забил Лукаш Радил (53).

    Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images
    Чемпионат мира по хоккею. Канада - США

    Канадцы в воскресенье встретятся со словенцами, а чешские хоккеисты сыграют с белорусами.

    Ранее сообщалось. что сборная Германии обыграла команду США

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