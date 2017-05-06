Сборная Канады крупно обыграла команду Чехии в матче ЧМ по хоккею

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Сборная Канады обыграла команду Чехии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Встреча группы В, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Райан О'Райлли (7-я минута), Майкл Мэтсон (21), Тайсон Бэрри (55) и Джефф Скиннер (60). У чехов гол забил Лукаш Радил (53).

Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images Чемпионат мира по хоккею. Канада - США

Канадцы в воскресенье встретятся со словенцами, а чешские хоккеисты сыграют с белорусами.

Ранее сообщалось. что сборная Германии обыграла команду США.