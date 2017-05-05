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    В Украине появится тренировочный лагерь сборной Аргентины - ФФУ

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    По информации пресс-службы ФФУ, идея организации тренировочного лагеря в Украине воспринята представителями национальной сборной Аргентины по футболу с большим энтузиазмом.
    Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Доме футбола состоялась рабочая встреча президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо, во время которой обсуждалась возможность организации в Украине тренировочного лагеря для сборной Аргентины накануне финальной части чемпионата мира по футболу-2018, передает пресс-служба ФФУ.

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    Во время встречи обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины. Также Павелко и Алонсо обсудили возможности организации в Украине тренировочного лагеря для сборной Аргентины накануне финальной части чемпионата мира по футболу-2018.

    "Идея организации тренировочного лагеря в Украине воспринята с большим энтузиазмом нашими аргентинскими коллегами. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины по этому вопросу. Его решения, среди прочего, будет зависеть и от успехов сборной этой страны в квалификации к ЧМ-2018", — рассказал Павелко.

    Примечательно, что заинтересованность в организации матча между сборными Аргентины и Украины подтвердил и господин Алонсо.

    "Конечно, возможность проведения поединка будет зависеть от различных факторов, но мы стараемся организовать этот матч. Проведение такого поединка станет успехом для обеих стран. Для нас очень важно, чтобы матч состоялся, поскольку Украина является сильной футбольной державой", — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в Украине.

    ранее сообщалось, что футболисты сборной Аргентины обыграли команду Уругвая в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола.

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