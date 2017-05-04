Баскетболистам разрешили играть в головных уборах

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Промежуточный конгресс Международной федерации баскетбола (FIBA) в четверг утвердил решение центрального совета организации о новом правиле, которое позволит играть в головных уборах, сообщается на официальном сайте FIBA.

Как следует из заявления FIBA, нововведение обусловлено тем, что традиционные правила одежды в некоторых странах, где существуют требования покрывать голову и/или все тело, были несовместимы с предыдущим правилом FIBA о головных уборах.

Правило, вступающее в силу с 1 октября 2017 года, было разработано так, чтобы свести к минимуму риск травм, а также сохранить сочетание цвета формы. Положения нового правила описывают условия, при которых головной убор допускается.

В сентябре 2014 года FIBA инициировала процесс пересмотра своего правила о головных уборах. Период тестирования на национальном уровне составил два года. В январе этого года центральный совет получил отчет и после его рассмотрения одобрил изменение этого правила, после чего выдал мандат технической комиссии выступить с предложением. Оно было одобрено центральным советом в среду.

Кроме того, промежуточный конгресс дал высокую оценку событиям, произошедшим 13 апреля в Иране – впервые мужчины стали свидетелями женских соревнований, наблюдая за тестовой игрой под эгидой FIBA с участием женщин в хиджабах.

Ранее шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе.