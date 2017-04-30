Свитолина победила на теннисном турнире в Стамбуле

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле. Об этом сообщает Р-Спорт.

Призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов.

В финале, который состоялся в воскресенье, 30 апреля, первая ракетка турнира Свитолина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс (6-я сеяная). Встреча длилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Украинская теннисистка завоевала седьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле. Свитолина в полуфинале, который состоялся в субботу, переиграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3.