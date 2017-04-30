наверх
30.04.201722:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина победила на теннисном турнире в Стамбуле

    (обновлено: )2101
    Согласно информации, в финале первая ракетка турнира Свитолина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс (6-я сеяная). Встреча длилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле. Об этом сообщает Р-Спорт.

    Большая ящерица прервала теннисный поединок в Майями
    канал ATPWorldTour на youtube
    Игуана едва не сорвала теннисный поединок в Майами

    Призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов.

    В финале, который состоялся в воскресенье, 30 апреля, первая ракетка турнира Свитолина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс (6-я сеяная). Встреча длилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

    Украинская теннисистка завоевала седьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле. Свитолина в полуфинале, который состоялся в субботу, переиграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер партии "Национальный фронт" (Франция) Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?