Кличко уснул перед решающим поединком с Джошуа

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 29 апреля, на стадионе Уэмбли состоится поединок между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

За несколько часов до боя украинский спортсмен решил отдохнуть и поспать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я провожу последние часы во сне, сосредоточившись на моей одной-единственной цели. Я готов, одержимый целью, более чем готов вернуть эти пояса обратно", – написал Кличко.

Ранее в букмекерской конторе William Hill сообщили, что объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что будет рекордом для Англии.