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    Спорт

    Кличко уснул перед решающим поединком с Джошуа

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    Как написал украинский боксер Владимир Кличко, он проводит последние часы во сне, "сосредоточившись на единственной цели". По его словам, он более чем готов "вернуть пояса обратно".
    Кличко уснул перед решающим боем с Джошуа
    Klitschko / Facebook

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 29 апреля, на стадионе Уэмбли состоится поединок между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Кличко vs Джошуа: взвешивание и дуэль взглядов

    За несколько часов до боя украинский спортсмен решил отдохнуть и поспать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Я провожу последние часы во сне, сосредоточившись на моей одной-единственной цели. Я готов, одержимый целью, более чем готов вернуть эти пояса обратно", – написал Кличко.

    Ранее в букмекерской конторе William Hill сообщили, что объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что будет рекордом для Англии.

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