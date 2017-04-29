Теннисный турнир в Стамбуле: первой финалисткой стала украинка

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле. Об этом сообщает Р-Спорт.

Призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов. Свитолина в полуфинале, который состоялся в субботу, переиграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.

Вторую финалистку турнира определит матч румынки Ирины-Камелии Бегу (3) и бельгийки Элизе Мертенс (6).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина в пятницу поздно вечером в непростом поединке одолела румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:4.