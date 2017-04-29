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    Теннисный турнир в Стамбуле: первой финалисткой стала украинка

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    Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале, который состоялся в субботу, переиграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле. Об этом сообщает Р-Спорт.

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    Призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч долларов. Свитолина в полуфинале, который состоялся в субботу, переиграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 12 минут.

    Вторую финалистку турнира определит матч румынки Ирины-Камелии Бегу (3) и бельгийки Элизе Мертенс (6).

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина в пятницу поздно вечером в непростом поединке одолела румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:4.

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