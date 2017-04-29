В Британии дали прогноз на поединок Кличко против Джошуа

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Лондоне украинец Владимир Кличко спустя долгое вернется в ринг, чтоб сразится с британцем Энтони Джошуа.

В букмекерской конторе William Hill подсчитали, что объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А вот в Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что будет рекордом для Англии.

В самой конторе считают Энтони Джошуа фаворитом противостояния. На его победу идет ставка 1.44, а на победу Владимира — 3.00. Наиболее вероятным исходом в британской компании считают победу Джошуа по очкам (7.00), которая совсем немного опередила ставку "Победа Кличко по очкам" (8.00). Самыми опасными раундами в исполнении Джошуа в William Hill будут шестой и седьмой. На победу нокаутом британца в это время идет ставка с коэффициентом 15.00. У Кличко самыми опасными считают раунды 6-8, где победа украинца нокаутом котируется ставкой 36.00.

Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.