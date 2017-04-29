Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в Стамбуле

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит борьбу на турнире в Стамбуле, призовой фонд которого превышает $225 тыс.

В пятницу поздно вечером одесситка, сеянная под первым номером, в непростом поединке одолела румынку Сорану Кырстю (пятый номер "посева") — 6:4, 6:4, сообщает "Думская".

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В полуфинале Свитолина сыграет с Яной Чепеловой из Словакии, которая ранее победила 16-летнюю украинку Даяну Ястремскую.

Напомним, на старте турнира в Стамбуле украинка выиграла у россиянки Виктории Каменской.