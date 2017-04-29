наверх
29.04.201705:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в Стамбуле

    (обновлено: )8
    Накануне поздно вечером Элина Свитолина, сеянная под первым номером, в непростом поединке одолела румынку Сорану Кырстю (пятый номер "посева") - 6:4, 6:4.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит борьбу на турнире в Стамбуле, призовой фонд которого превышает $225 тыс.

    В пятницу поздно вечером одесситка, сеянная под первым номером, в непростом поединке одолела румынку Сорану Кырстю (пятый номер "посева") — 6:4, 6:4, сообщает "Думская".

    Читайте также — Смотрите также: Элина Свитолина vs Каролин Возняцки. Лучшие моменты

    В полуфинале Свитолина сыграет с Яной Чепеловой из Словакии, которая ранее победила 16-летнюю украинку Даяну Ястремскую. 

    Напомним, на старте турнира в Стамбуле украинка выиграла у россиянки Виктории Каменской. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?