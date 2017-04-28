Экс-футболистов "Металлиста" дисквалифицировали за договорные матчи

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины (ФФУ) завершил рассмотрение дела по заявлению Комитета по этике и честной игре относительно материалов проверки в отношении 14 бывших футболистов харьковского клуба "Металлист", сообщает официальный сайт Федерации.

Согласно сообщению ФФУ, к игрокам применены следующие санкции:

Евгению Малыку запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года безусловно и пожизненно условно;

Руслану Ковтку — сроком на один год;

Никите Малиновскому — сроком на один год и один год условно;

Дмитрию Скаржинскому - сроком на три года и пожизненно условно;

Максиму Аверьянову и Денису Ткаченко — сроком на один год безусловно и два года условно;

Богдану Бойчуку — сроком на один год безусловно и один год условно;

Александру Медведеву — сроком на три года безусловно и пожизненно условно;

Никите Безклубюку и Даниилу Ключке — сроком на один год безусловно и два года условно;

Ремзи Рамазанову — сроком на один год безусловно и один год условно;

Даниилу Соломахе — сроком на один год безусловно и один год условно;

Денису Дьякову и Сергею Сизому — сроком на шесть месяцев безусловно и один год условно;

Для всех футболистов также установлен испытательный срок в два года, в течение которого они должны доказать личным поведением свое исправление.

Напомним, в прошлом году футбольные клубы "Говерла" (Ужгород) и "Металлист" (Харьков) были исключены из украинской Премьер-лиги.

В чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов "Металлист" занял десятое место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошел аттестацию для участия в чемпионате Украины сезона 2016/17, потерял профессиональный статус. После распада "Металлиста" в Харькове были созданы два клуба. С июля 2016 года команда под названием СК "Металлист", созданная владельцем "Металлиста" Сергеем Курченко, которая играет в чемпионате Харьковской области. В августе 2016 года новый клуб под названием "Металлист 1925" начал выступать в украинской любительской футбольной лиге.